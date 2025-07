Suposto faccionado ao Terceiro Comando Puro do RJ é preso em Belo Horizonte

Um jovem de 18 anos, supostamente faccionado ao Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro, foi preso em Belo Horizonte por militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (14/7).

Conforme registrado no boletim de ocorrência, policiais faziam ronda no Aglomerado do Índio, na Região de Venda Nova, quando foram abordados, por volta das 15h20, por uma pessoa relatando que um rapaz, responsável pela gerência de uma organização criminosa atuante na região, havia saído de sua casa, no Bairro Xangri-lá, em Contagem, na Grande BH, e estaria perto do lava-jato situado na entrada do aglomerado.

Conforme essa testemunha, o jovem pertenceria ao TCP, estando subordinado a um indivíduo, sobrinho de outro criminoso, ambos também ligados à facção carioca. Os policiais encontraram o homem no lava-jato informado. A ocorrência policial não menciona se ele alegou ser ou não integrante do TCP. A PM não confirma a ligação dele com o grupo criminoso.

Segundo a Polícia Militar, o jovem confessou que mantinha drogas armazenadas em um imóvel no Bairro Xangri-lá, em Contagem. No endereço, os militares apreenderam 17 barras de maconha, uma pistola, um carregador, munições, outra quantia em dinheiro, uma balança de precisão e celulares.

Moradores do Bairro Xangri-lá informaram à PM sob condição de anonimato que, desde a mudança do homem para o local, muitas pessoas o procuram diariamente, “sempre com atitude suspeita”, durante a madrugada, causando sensação de insegurança à comunidade.

O jovem foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil.

