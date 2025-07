MG: homem abandona carro com 170 kg de maconha durante perseguição da PRF

Um homem, ainda não identificado pelas autoridades, abandonou o carro que dirigia após fugir de uma abordagem policial em Abre Campo, na Zona da Mata, no último sábado (12/7).

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14/7) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dentro do automóvel, os policiais encontraram aproximadamente 170 kg de maconha.

A PRF recebeu informações de um veículo suspeito no momento em que realizava operação de combate ao crime no KM 95 da BR-262.

“Ao verificar a presença da viatura da PRF, o condutor do veículo fugiu para a área urbana da cidade de Abre Campo, sendo acompanhado pela equipe policial. Em determinado momento, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé, não sendo mais localizado”, informou a instituição policial em comunicado.

Durante a vistoria do VW Polo, os policiais localizaram grande quantidade de tabletes de maconha envoltos em fita plástica, acondicionados no porta-malas do veículo.

A ocorrência, a droga e o veículo foram encaminhados para Depol em Manhuaçu.