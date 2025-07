Conflitos com ex e tráfico de drogas levam dois à morte na Grande BH

Dois homicídios foram registrados nas últimas horas dessa quinta-feira (10/7) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Ribeirão das Neves (MG), o envolvimento com o tráfico de drogas pode ter levado um ex-presidiário à morte. Já em Ibirité (MG), o conflito de um antigo relacionamento tirou a vida de um jovem. Nenhum suspeito foi localizado ou preso.

No primeiro caso, um jovem de 20 anos foi encontrado caído em um barranco, às 17h30, próximo a um campo de futebol do Bairro Jardim Colonial. Ele já estava sem sinais vitais, próximo a uma moto com marcas de sangue, e não portava nenhum documento para identificação.

Segundo a perícia, ele foi atingido por um disparo na escápula esquerda. Com ele, foi encontrada uma bolsa com 13 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, oito porções de maconha e outras duas de uma droga não identificada. Um estojo de calibre .380 também foi encontrado perto do corpo.

Momentos após a chegada dos militares, um irmão da vítima se apresentou e contou que ela tinha recém-saído do presídio e já não morava mais com a família. Um dinheiro e uma corrente da vítima foram entregues aos cuidados de uma irmã, que também acompanhou a ocorrência.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos militares que viram a moto sendo conduzida por outro homem, enquanto a vítima estava na garupa. Esse homem não foi encontrado.

As drogas e a moto foram apreendidas, o corpo foi removido pelo rabecão e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Conflito fatal com ex

Em Ibirité, um crime premeditado tirou a vida de um homem de 26 anos. Ele chegou a ser socorrido por parentes, mas morreu depois de dar entrada na UPA da cidade com 20 perfurações pelo corpo.

Conforme uma enfermeira que o atendeu, o homem tinha 15 perfurações só na região do tórax, mas ela não soube precisar quantas seriam de entrada ou saída. A perna esquerda dele também estava deslocada.

Segundo os registros, o homem foi atacado na calçada de casa, no Bairro Eldorado, às 19h53. O namorado de um familiar estava na casa, ouviu os disparos e encontrou o jovem caído no chão. A polícia foi acionada e escoltou o carro da família até a unidade hospitalar.

Testemunhas relataram que dois suspeitos, em um Ônix branco, abordaram a vítima na rua. Um deles usava capuz e atirou contra o homem, que caiu. Uma pessoa que o acompanhava na calçada correu e não foi encontrada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a pessoa que acionou a polícia afirmou que recebeu informações de que o ex-namorado do homem tentaria contra a vida dele naquele dia. O denunciante não foi localizado para detalhar as informações.

Câmeras de segurança em um bar podem ajudar nas investigações. Porém, até o fechamento da ocorrência, o proprietário não foi localizado.

Segundo a PM, a vítima tem passagens por uma ocorrência de trânsito e violência doméstica. A perícia compareceu ao local e o corpo foi removido pelo rabecão. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.