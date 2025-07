Operação da PF mira em crimes de ódio contra judeus e apologia ao nazismo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã desta sexta-feira (11/7), em Varginha (MG), no sul do estado, visa combater crimes de ódio contra judeus e apologia ao nazismo nas redes sociais. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um investigado.

A operação recebeu o nome “Shoah”, que significa “catástrofe” e é utilizado para se referir ao Holocausto, o genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com a PF, a investigação teve início depois de receberem uma denúncia da Confederação Israelita do Brasil (CONIB), que alertou as autoridades sobre publicações antissemitas feitas por um perfil em uma rede social.

O conteúdo revelou que as postagens exaltavam o nazismo, defendiam grupos terroristas e pregavam o extermínio de judeus. Os agentes da PF identificaram o suposto autor das postagens – um homem de Três Pontas (MG) – utilizando técnicas de investigação digital.

O objetivo da ação é reunir provas que confirmem a participação do suspeito nos crimes e identificar se há outros envolvidos. O suspeito poderá responder pelos crimes de preconceito racial agravado pela divulgação em redes sociais e incitação pública à prática de crimes, cujas penas somadas podem ultrapassar cinco anos de reclusão.