MG: forças policiais prendem cinco pessoas em operação contra o tráfico

A Operação Máscara, deflagrada nesta terça-feira (8/7) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG), terminou com a prisão de cinco pessoas. Entre os detidos, três já tinham mandados de prisão temporária e estavam entre os alvos da ação, enquanto os outros dois tiveram flagrantes decretados por posse irregular de arma de fogo.

O comércio ilegal de armas de fogo é justamente um dos focos da Operação Máscara, que também tem como objetivo combater o tráfico de drogas. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, e no Espírito Santo.

Os agentes da Ficco, coordenada pela Polícia Federal e formada por servidores das polícias Civil, Militar e Penal, apreenderam ainda diversos documentos, seis veículos, 90 munições e duas armas de fogo, entre elas uma pistola calibre .45.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, foi determinado o sequestro de bens pertencentes aos investigados, alguns dos quais residem nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, participação em organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo, entre outros delitos correlatos.