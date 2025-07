Foragida da Justiça condenada por latrocínio é presa em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher, condenada pela Justiça pelo crime de latrocínio foi presa pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (7/7), na Zona Rural de Córrego Jacutinga, que é distrito de Alto Jequitibá (MG), na Região do Caparaó Mineiro. De acordo com a polícia, o crime foi cometido em Mantena (MG), cidade da Região do Vale do Rio Doce, que fica na divisa com o Espírito Santo.

A prisão ocorreu quando a PM abordou um casal. A mulher forneceu dados falsos, mas depois de uma pesquisa, os policiais militares identificaram um mandado de prisão contra ela em aberto.

O homem que acompanhava a mulher também foi preso por tentar intervir na prisão da companheira, além de ter tentado tomar a arma de um dos militares. Ele foi contido, imobilizado e preso.

Os dois foram levados para o Pronto Atendimento da cidade para exame de corpo de delito e, posteriormente, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde foram autuados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem, que se mostrava muito alterado e conhecedor de técnicas de artes marciais, recusou-se a assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi levado para a Delegacia de Polícia de Manhuaçu.