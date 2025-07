Vítima foi morta por dois homens que conheceu no bar

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil esclareceu, ao prender dois homens, A. C. M., de 29 anos, e I. R. F., de 39, o assassinato de Rodinei Nogueira Duarte, de 60 anos, ocorrido no dia 23 de maio deste ano, no Bairro Eldorado, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o delegado Wellington Martins Faria, da Delegacia de Homicídios de Ibirité, o crime, que parecia ser um homicídio foi, na verdade, um latrocínio.

“O corpo foi encontrado, dentro de uma van, de propriedade da vítima, que sofreu ferimentos no pescoço e no nariz. Sua carteira e os cartões bancários tinham desaparecido”, diz o delegado.

As imagens de diversas câmeras de segurança foram determinantes para esclarecer o crime e identificar os autores - dois homens, que estão presos.

Segundo as investigações, Rodinei estava numa padaria, no Bairro Durval de Barros. Lá, conheceu três homens e ficou bebendo com eles. Próximo à meia-noite, os quatro saíram juntos da padaria, entraram na van, com Rodinei ao volante, e seguiram para um bar, no Bairro Lindéia.

Nesse bar, beberam até o amanhecer. Por volta das 5h30, um dos três homens que acompanhava Rodinei, se despediu e foi embora. Os outros permaneceram no local até as 7h30, quando pagaram a conta e se levantaram para ir embora.

Imagens de uma câmera mostram que Rodinei estava embriagado e os dois homens o convenceram a deixar que um deles dirigisse. Rodinei aceita e entra na Van, no lado do passageiro, um dos homens pega o volante e outro vai num dos bancos traseiros.

Os policiais conseguiram várias câmeras dos trajetos feitos pela Van. Em determinado ponto, Rodinei não aparece mais no banco da frente, do passageiro. E em outro, mostra a Van passando numa rua e pouco depois, os dois homens que saíram com ele do bar, caminhando pela rua.

Pouco tempo depois a polícia é chamada e, dentro da Van, abandonada, está o corpo de Rodinei. “Em princípio, pareceu homicídio, mas depois, vimos que se tratava de um latrocínio, pois a carteira, documentos e cartões da vítima tinham desaparecido”, conta o delegado Wellington.

Os policiais passaram a monitorar os cartões de Rodnei e descobriram várias comprar feitas pelos ladrões.

Na última sexta-feira, ocorreram as duas prisões dos suspeitos. Numa loja. Ao serem presos, eles alegaram que Rodinei os tinha deixado numa praça e que foram para casa, o que é desmentido, segundo o delegado Wellington, pelas imagens das câmeras de segurança.

