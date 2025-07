Ônibus bate em carreta e pega fogo na BR-262; há feridos

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um acidente entre carreta e ônibus seguido de incêndio deixou ao menos quatro feridos na BR-262, na altura da cidade de Luz (MG), no Centro-Oeste do estado. A batida aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3/7) no quilômetro 561 da rodovia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um ônibus e uma carreta que transportava uma carga de leite. Depois do impacto, o ônibus pegou fogo.

O ônibus trafegava com 43 pessoas ao todo. Apenas o motorista estava na carreta na hora do acidente.

Equipes de resgate foram acionadas para o atendimento de quatro pessoas. As vítimas, incluindo os motoristas dos veículos, foram encaminhadas para hospitais da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do acidente ainda não são conhecidas e serão investigadas. Os bombeiros combateram o incêndio e fizeram o rescaldo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e acompanhou a ocorrência.