MG: BR-153 é liberada após bloqueio por risco de explosão

Após 11 horas de bloqueio, o trecho da BR-153 em Centralina (MG), na Região do Triângulo, interditado para transbordo de carga explosiva, foi liberado. Na noite dessa quarta-feira (2/7), a Triunfo Concebra, concessionária responsável pelo trecho, anunciou que a carga de gás de cozinha foi transferida para outra carreta e a veículo acidentado foi destombado e retirado do local. Com isso, as faixas sentido Minas Gerais e Goiás foram liberadas.

O acidente ocorreu na manhã de terça-feira (1/7), quando o veículo tombou na faixa de domínio da rodovia. O motorista foi socorrido com ferimentos moderados e levado ao Hospital São Marcos, em Itumbiara (GO).

O bloqueio teve previsão de início às 8h, no quilômetro 22, por causa do risco de explosão do gás transportado pela carreta. Por razões técnicas, o bloqueio foi iniciado apenas às 12h30 para a transferência da carga. A previsão era que o procedimento de transbordo da carga durasse pelo menos cinco horas.

O transbordo da carga terminou às 17h30. Às 17h52, a faixa da esquerda no sentido Norte foi liberada. Segundo a concessionária, a faixa da direita se mantinha interditada e o trânsito fluía com lentidão.

Todas as faixas estavam liberadas às 19h32, com o destombamento do cavalo e carroceria da carreta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a concessionária Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, o bloqueio foi necessário porque o gás transportado é altamente inflamável, o que exige protocolos rigorosos de segurança. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da empresa especializada em emergências químicas Ambipar Ambiental atuaram no local.