Polícia prende suspeito de cometer assassinato nove anos após o crime

Um homem procurado por homicídio cometido há 9 anos em Paracatu, no Noroeste do estado, foi preso nesta quarta-feira (2/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Polícia Civil o encontrou em uma casa na Zona Sul da cidade ao cumprir um mandado de prisão.

O foragido tem 27 anos e foi preso pela manhã, no bairro São Jorge, quando saia para o trabalho. O procurado é servente na construção civil e teria se mudado para Uberlândia há dois meses. Ele morava com a esposa e um filho. O homem não resistiu à prisão, mas não deu informações sobre o crime pelo qual era procurado.

O homicídio foi cometido em 21 de julho de 2016. O servente e mais três pessoas teriam matado um homem de 24 anos em Paracatu. A vítima foi morta com mais de 20 tiros.

De acordo com as investigações, antes de cometer o crime, o procurado teria invadido uma residência e roubado o carro que foi utilizado no homicídio. Logo após o assassinato, os suspeitos fugiram em um carro que foi abandonado na região.

Após o cumprimento do mandado, o preso foi levado para o Presídio Professor Jacy de Assis, onde está à disposição da Justiça.