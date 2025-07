Motorista de caminhão guindaste morre ao bater em traseira de bitrem em MG

O motorista de um caminhão guindaste morreu ao bater o vaículo na traseira de uma carreta bitrem estacionada na margem da Fernão Dias, em Camanducaia, no Sul do estado. O acidente aconteceu por volta de 6h desta quarta-feira (2/7), no km 910 da pista sentido BH.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bitrem estava carregado com 45 toneladas de fertilizante. O caminhoneiro estacionou no pátio de um restaurante, na margem da rodovia, na noite de terça-feira (1º/7). Ele dormia na cabine do veículo no momento do acidente.

Um caminhão, que transportava um guindaste em direção a ampresa 'XCMG' em Pouso Alegre/MG, ao chegar no trecho de Camanducaia, perdeu o controle de direção e atingiu a traseira do bitrem.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão guindaste faleceu no local. A concessionária Arteris confirmou a informação e atendeu o caminhoneiro, da bitrem, que saiu ileso do acidente.

O corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal de Pouso Alegre/MG. A vítima é J. S. J., de 48 anos. Ele era natural da Bahia e morava no estado de São Paulo. Não há informações sobre velório e sepultamento dele.

*Iago Almeida/Especial para o EM