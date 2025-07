MG: homem é preso por mostrar órgão genital para mulher e filhas

Um homem de 30 anos foi preso nessa terça-feira (1º/7) por mostrar o órgão genital para uma mulher, de 23, e as duas filhas dela, de 2 e 8, no centro de Rio Preto, na Zona da Mata Mineira.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a mulher caminhava com as crianças quando percebeu que o homem, que havia acabado de sair de um bar, passou a segui-las até a residência. Ao chegar à porta da casa, o suspeito abaixou a bermuda e expôs o órgão genital para as três.

Ainda conforme os militares, ele já é conhecido na região por episódios semelhantes. "Diversas outras mulheres já relataram casos de importunação sexual cometidos por esse homem; inclusive, há BOs (boletins de ocorrência) abertos contra ele", destaca a corporação.

A ação da Polícia Militar foi rápida, resultando na localização e prisão do suspeito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, onde permanecerá à disposição da Justiça.