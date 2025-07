BH: após três dias, trabalhadores do Hospital da Baleia encerram greve

Trabalhadores e representantes do Hospital da Baleia, no Bairro Saudade, Região Leste de BH, entraram em consenso e encerraram a greve após reunião na Superintendência do Ministério do Trabalho em Minas Gerais nesta quarta-feira (2/7). A paralisação foi anunciada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de BH e Região na última segunda-feira (30/6).

A audiência para negociação da greve foi realizada na Superintendência Regional do Trabalho, durante a manhã de hoje. Por volta das 13h, os trabalhadores representados pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde (Sideess) conseguiram um reajuste do salário proporcional à inflação de 5,2%, entre outras medidas que buscam melhorar as condições de trabalho.

Ao Estado de Minas, o vice-presidente do Sindeess, Joaquim Valdomiro Gomes, confirmou a suspensão da greve, a partir das 19h desta terça. Ele ressaltou a conquista de uma mesa permanente, com a participação do Ministério do Trabalho, para discutir sobre o assédio moral dentro da empresa.

Ao menos 50 trabalhadores haviam paralisado as atividades. Durante a reunião, a proposta dos trabalhadores para aumentar o tíquete-alimentação de R$ 110 para R$ 200 não foi aceita pela unidade de saúde, que ofereceu R$ 125.

A mediação sugeriu um aumento do cartão alimentação para R$ 140, mas com redução do desconto do almoço, de R$ 40 para R$ 20 por mês. A contraproposta foi aceita pelos trabalhadores e pela unidade de saúde. As medidas vão ser aplicadas aos cerca de 1.100 colaboradores do Baleia, representados pelo Sindeess.

Com o anúncio da greve no início da semana, 33 cirurgias foram canceladas na segunda-feira (30) e outras 34 foram desmarcadas nesta terça (1º). Segundo a organização, o movimento paredista foi motivado, entre outras razões, pela reivindicação de reajuste salarial não atendida e sobrecarga de trabalho.

Em nota, o Hospital da Baleia informou que, como medida de contenção, a unidade de saúde havia agendado apenas 25 cirurgias nesta quarta-feira (2), conseguindo atender toda a demanda. Em média, a unidade de saúde realiza 50 procedimentos por dia.

O Hospital da Baleia destacou que, com o fim da greve, todos os profissionais devem voltar integralmente aos postos de trabalho de acordo com a escala e os atendimentos voltam à normalidade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

