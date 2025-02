BH: Hospital da Baleia promove mutirão de cirurgias de endometriose

O Hospital da Baleia deu início, nesse sábado (8/2), a um mutirão de cirurgias de endometriose infiltrativa, a forma mais agressiva da doença, que pode causar dor intensa e infertilidade. O projeto, viabilizado por uma emenda parlamentar da vereadora Marcela Trópia (Novo), no valor de R$ 650 mil, prevê 60 procedimentos ao longo do ano, reduzindo pela metade a fila de espera, que atualmente conta com 120 mulheres.

Em conversa com o EM, a parlamentar afirmou que o mutirão de cirurgias de endometriose é uma conquista muito emocionante para o mandato “por devolver dignidade, qualidade de vida para mulheres que sofrem há tanto tempo com uma dor insuportável, com complicações da doença, com o risco da infertilidade”.

“Nenhuma mulher que precisar de fazer cirurgia deveria esperar 5, 6, 7 anos para conseguir acessar um serviço direto no SUS e as emendas que foram indicadas estão garantindo uma cirurgia mais moderna, menos invasiva, que é ofertada nos melhores planos de saúde do Brasil e que as pacientes pelo SUS estão conseguindo ter acesso. Então fico muito feliz de poder dar esse destaque e essa atenção para a saúde da mulher aqui em Belo Horizonte”, afirmou.



O primeiro dia do mutirão teve três cirurgias realizadas por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva não coberta pelo SUS. O procedimento permite uma recuperação mais rápida e aumenta as chances de preservar a fertilidade das pacientes. As intervenções reúnem especialistas de duas áreas: a equipe de ginecologia, coordenada por Maurício Bechara, e a de coloproctologia, liderada por Juliano Alves Figueiredo.

O mutirão teve origem em uma audiência pública na Câmara Municipal, na qual mulheres relataram as dificuldades de acesso ao tratamento. “A gente busca destinar os recursos de forma concreta, para que a população acompanhe a aplicação do dinheiro público”, afirmou Tropia.



Doença silenciosa

A endometriose é uma doença crônica caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero, causando inflamação e dores severas, especialmente durante o período menstrual. Nos casos mais graves, pode afetar órgãos como intestino e bexiga, exigindo um tratamento mais complexo. A fila de espera pelo procedimento cirúrgico no SUS é longa, o que dificulta o acesso ao tratamento para muitas mulheres.