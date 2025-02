Loíde Gonçalves é eleita presidente da Comissão de Mulheres na Câmara de BH

A vereadora Loíde Gonçalves (MDB) foi eleita para a presidência da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). A candidatura para chefiar o grupo ocorreu em chapa única, assim como Flávia Borja (DC), que ocupou o posto na última legislatura, se candidatou para a vice-presidência. O colegiado se reuniu na manhã desta segunda-feira (10/1) para a eleição.

As parlamentares Michelly Siqueira (PRD), Juhlia Santos (Psol) e Luiza Dulci (PT), que integram a comissão, não apresentaram oposição à candidatura de Loíde. Em conversa com o Estado de Minas, Loíde afirmou que dialoga com as bancadas da direita e da esquerda e se considera um nome moderado para presidir o grupo de parlamentares. Ela ainda relembrou que já havia colocado seu nome para a disputa no último biênio, mas Borja continuou por mais dois anos.

"Todas os assuntos das mulheres são importantes, mas neste ano quero 'bater' muito na questão da saúde mental das mulheres. Também estou fazendo um requerimento para fiscalizar a questão do assédio às mulheres no carnaval", contou. Loíde também é membro permanente da Comissão de Direitos Humanos.

