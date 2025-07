Pai e filho são presos suspeitos de estuprar crianças em assentamento

Pai e filho adolescente foram detidos pela Polícia Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após a denúncia de que eles teriam estuprado uma menina de 9 anos e o irmão dela, de 5, em um assentamento. A mãe das crianças também será indiciada por omissão.

Os suspeitos têm 52 e 16 anos e foram descobertos após a escola notar machucados no corpo do menino e acionar o Conselho Tutelar. "A Polícia Civil foi acionada e, a partir daí, começamos a investigar, concluindo que eles (os irmãos) tinham sido estuprados", disse a delegada Daniela Novais, que faz parte da Delegacia de Orientação e Proteção à Família.

Os irmãos moravam com a mãe, de 26 anos, em uma chácara do homem mais velho. A mulher prestava serviços e, segundo a delegada, tinha conhecimento dos abusos, mas era ameaçada de morte pelo patrão. Por isso a mulher foi incluída no inquérito.

A situação pode ganhar outra camada, pois o proprietário da chácara ainda será investigado pelo Ministério do Trabalho, uma vez que a mulher não era remunerada e trabalhava em troca de um lugar para morar, o que pode configurar trabalho análogo à escravidão.

As investigações continuam para esclarecer há quanto os abusos aconteciam e verificar se há mais pessoas envolvidas.

