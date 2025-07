Suspeito de estuprar filha adolescente em Minas é preso em Sergipe

Um homem de 52 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra a filha adolescente, de 13, foi preso nessa segunda-feira (1º/7) em Aracaju (SE), depois de fugir de Minas Gerais. Os crimes aconteceram em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Rio Doce, e foram denunciados no último mês.

Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), familiares da adolescente denunciaram os abusos em 17 de junho. O caso foi investigado e a PCMG pediu a prisão do suspeito.

Mas o pai fugiu da cidade, o que, segundo a polícia, dificultou o cumprimento da ordem judicial.

A localização do suspeito foi possível através da troca de informações e trabalho de inteligência entre as duas polícias.

O homem foi preso preventivamente em Aracaju. A PCMG não informou se ele será transferido para Minas Gerais.