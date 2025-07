Madrasta presa suspeita de intoxicar crianças com remédios no refrigerante

Uma mulher, de 31 anos, foi presa suspeita de envenenar duas crianças, de 3 e 5 anos, com remédios no refrigerante. As vítimas são enteadas dela e a mãe acredita que a atitude foi tomada para atingi-la depois de uma briga. O caso aconteceu em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, nessa segunda-feira (30/6).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para comparecer à UAI Roosevelt, no bairro Presidente Roosevelt, depois que dois meninos deram entrada na Unidade de Atendimento Imediato. A informação inicial era que eles tinham ingerido um refrigerante envenenado.

Aos militares, a mãe contou que dois dias antes, no sábado (28), teve um desentendimento com a companheira, que tentou contra a própria vida com medicamentos que usa de forma contínua contra crises de ansiedade. Ela foi levada à UPA e ficou em observação até às 8h de domingo (29), quando foi liberada e voltou para casa.

Antes que a companheira chegasse, a mãe levou os meninos para a casa de parentes. Novamente, o casal teve uma discussão e a companheira saiu da casa. Ela retornou ao imóvel às 16h e as crianças chegaram em casa às 18h. Pouco depois, o filho mais velho foi à geladeira e bebeu um copo de refrigerante.

O menino ficou sonolento e foi dormir, e a mãe acreditou ser efeito do cansaço do dia. Já no dia seguinte, por volta das 18h, o filho mais novo e ela beberam do mesmo refrigerante.

Ela sentiu um gosto estranho, mas acreditou que o sabor diferente tinha a ver com o fato dela ser fumante. Porém, momentos depois, o menino de três anos começou a passar mal, ao ponto de não conseguir ficar em pé. Neste momento, a mãe desconfiou da companheira e percebeu que faltavam cinco comprimidos na cartela de medicamentos da mulher.

O menino mais novo foi levado à unidade de saúde, onde foi medicado e precisou ser internado. Aos militares, ela relatou acreditar que a companheira envenenou as crianças para atingi-la.

A suspeita foi encontrada na casa da avó e negou a autoria do crime, mas foi presa e levada à delegacia. A bebida supostamente envenenada também foi apreendida para análise.

O caso segue sob investigação. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao Presídio Professor Jacy de Assis. A polícia aguarda a conclusão dos laudos sobre o tipo de produto usado para o envenenamento e enviará inquérito ao Poder Judiciário em até dez dias.