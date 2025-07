Sete toneladas de açaí são apreendidas em cidade mineira

Sete toneladas de açaí, avaliadas em R$ 100 mil, foram apreendidas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (30/6), pela Polícia Civil (PCMG). A ação faz parte de investigação de crimes de estelionato praticados no estado do Pará.



A carga foi encontrada no Bairro Morumbi, na Zona Leste da cidade. As investigações começaram por meio de denúncia de que a carga, adquirida de forma fraudulenta, estaria armazenada no Triângulo Mineiro.



A equipe policial localizou o produto em uma câmara fria em um terreno murado e com portão. Os policiais conseguiram confirmar que se tratava da carga comprada por meio de golpe. São 171 sacas de açaí, ao todo, devolvidas às empresas lesadas.



No código penal, o artigo 171 trata do crime de estelionato.



Por se tratar de produto congelado e perecível, a restituição foi feita a um representante legal, que providenciou transportadora especializada para realizar o traslado até o destino final, garantindo o manuseio adequado do produto, segundo informou a Polícia Civil.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar os envolvidos no esquema, que apresenta indícios de atuação interestadual na compra fraudulenta de mercadorias.