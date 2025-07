Porteiro é vítima de racismo quando trabalhava, em Juiz de Fora

Um porteiro de 47 anos denunciou à Polícia Militar ter sido vítima de racismo enquanto trabalhava em um condomínio localizado na Rua Santo Antônio, no Centro de Juiz de Fora. O caso ocorreu no último domingo (30/6), quando um dos moradores do prédio chegou ao local aparentemente sob efeito de álcool ou drogas e passou a ofender o trabalhador com palavras racistas e humilhantes.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador, de 36 anos, natural de Rio Novo, cidade próxima à Juiz de Fora, dirigia um carro de passeio, quando foi solicitado a deixar a chave do veículo com o porteiro para manobra. Diante do pedido, teria reagido com violência verbal.

"Você é um macaco, não passa de lixo e está aqui para me servir", teria dito o agressor, conforme relatado pela vítima aos policiais.



O trabalhador acionou imediatamente a Polícia Militar. No entanto, o autor das ofensas fugiu antes da chegada da viatura. Apesar de buscas na região, ele ainda não foi localizado.

A PM informou que o suspeito já tem histórico de comportamento agressivo e outras ocorrências policiais registradas. Seu nome, porém, não foi divulgado oficialmente.

O caso foi registrado como injúria racial e será encaminhado para investigação da Polícia Civil.

