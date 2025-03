Mãe denuncia que filho sofreu racismo durante jogos escolares no Sul de MG

A mãe de João Victor, de 16 anos, aluno da rede estadual de ensino, denunciou, por meio das redes sociais, que o filho foi vítima de racismo em um jogo de futebol, durante os Jogos Escolares de Pouso Alegre (JEPA), no Sul de Minas. O crime de racismo teria acontecido por parte da torcida, que assistia a partida no colégio Colégio Vale do Sapucaí - Anglo, na Avenida Tuany Toledo.

"Futebol é a paixão da vida dele. Ontem, dia 25 de março de 2025, ele foi jogar futebol pela escola que ele estuda, que é o Polivalente, e no Colégio Anglo ele sofreu racismo. Meu filho foi xingado pela torcida, foi ofendido, xingaram mesmo ele, desrespeitaram. E eu fiquei muito chateada" , disse a mãe.

João Victor é estudante da Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva (Polivalente). A mãe ficou indignada que o caso aconteceu em no colégio, onde há um posto da Polícia Militar do lado e que nenhum adulto responsável acionou a polícia para que a injúria parasse e os responsáveis pudessem ser punidos.

"Tem um posto de polícia do lado. E eu fico impressionada, porque não teve um adulto responsável que pudesse ter ligado pra polícia, pra dar o flagrante ali, para aqueles outros adolescentes. Tem que ter alguma medida. O caso aconteceu dentro de uma escola particular, onde as pessoas acham que podem mais, porque tem mais condições. E porque meu filho é preto e pobre, será que ele não pode ter dignidade, não pode ter respeito" , enfatizou.

Segundo a mãe, o time do filho estava vencendo a partida e ele marcou três dos quatro gols de sua equipe, o que poderia ter causado o racismo, por revolta de quem estaria perdendo.

"Isso causa revolta né. Um moleque preto, fazendo o que os meninos do time deles (adversário) não fizeram. Eu quero uma resposta, isso não pode acontecer. A gente está vivendo em 2025. Não é possível que dentro de um estabelecimento escolar não tinha ninguém pra parar com as injúrias. Eu fico indignada. Eu não acredito que a gente está vivendo isso nos dias de hoje", lamentou.

O Terra do Mandu entrou em contato com a mãe, que disse que vai registrar um boletim de ocorrências nesta quinta-feira (27/3). Também entramos em contato com a Superintendência Regional de Ensino, que informou que a etapa é organizada e sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes de Pouso Alegre.

A administração municipal informou que vai oficializar o pedido de esclarecimentos às escolas envolvidas (Polivalente e Anglo); oficializar o pedido de esclarecimentos à arbitragem (que é terceirizada), já comunicando que caso presencie ato de racismo interrompa o jogo, consigne na súmula o ocorrido e acione a polícia; e ainda vai nomear os membros da Comissão Disciplinar para resposta aos esclarecimentos.

O que disse o Colégio Anglo?

Por meio de seu site oficial, o Colégio Anglo se pronunciou, dizendo que está ciente do ocorrido durante os jogos escolares e que reconhece a importância do assunto. O colégio disse que seguiu seus procedimentos internos de sanções cabíveis, tomando as medidas necessárias e ressaltando a importância do respeito mútuo em nossa comunidade.

Ainda na nota, citou que é importante destacar que temas como respeito, diversidade e inclusão são abordados constantemente com os alunos em todas as etapas da educação, reforçando valores que consideram fundamentais para a formação de cidadãos conscientes. Confira a nota na íntegra:

"O Colégio Vale do Sapucaí - Anglo Pouso Alegre está ciente do que aconteceu durante os Jogos Escolares de Pouso Alegre (JEPA) e reconhece a importância desse assunto. Queremos reafirmar nosso compromisso inabalável com o respeito, a inclusão e o combate a qualquer forma de discriminação. Em resposta ao ocorrido, a escola seguiu seus procedimentos internos de sanções cabíveis, tomando as medidas necessárias e ressaltando a importância do respeito mútuo em nossa comunidade. É importante destacar que temas como respeito, diversidade e inclusão são abordados constantemente com nossos alunos em todas as etapas da educação, reforçando valores que consideramos fundamentais para a formação de cidadãos conscientes. Continuamos vigilantes e dedicados a promover um ambiente seguro e acolhedor para todos".

O que disse a Prefeitura?

Em nota enviada ao Terra do Mandu, a Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Esportes, disse que repudia qualquer forma de discriminação, especialmente o racismo, "que é absolutamente inadmissível".

A prefeitura citou ainda que o Regulamento dos Jogos Escolares de Pouso Alegre (JEPA) prevê sanções para agressões e ofensas morais. Diante de denúncias, a Superintendência de Esportes solicitou esclarecimentos, que serão analisados pela Comissão Disciplinar do JEPA.

A administração informou que vai oficializar o pedido de esclarecimentos às escolas; oficializar o pedido de esclarecimentos à arbitragem (que é terceirizada), já comunicando que caso presencie ato de racismo interrompa o jogo, consigne na súmula o ocorrido e acione a polícia; e vai nomear os membros da Comissão Disciplinar para resposta aos esclarecimentos. Confira a nota da prefeitura:

"A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Esportes, reafirma seu compromisso com o respeito e a igualdade, repudiando qualquer forma de discriminação, especialmente o racismo, que é absolutamente inadmissível. O Regulamento dos Jogos Escolares de Pouso Alegre (JEPA) prevê sanções para agressões e ofensas morais. Diante de denúncias a Superintendência de Esportes solicitou esclarecimentos, que serão analisados pela Comissão Disciplinar do JEPA. Ressalta-se que o racismo é crime e deve ser tratado com máxima seriedade. Caso ocorra qualquer ato de discriminação, testemunhas ou envolvidos devem comunicar imediatamente o árbitro, para que a partida seja interrompida e a Polícia Militar acionada, garantindo a devida apuração dos fatos e a segurança de todos".

*Iago Almeida / Especial ao EM