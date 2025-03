Polícia Civil apreende 450 quilos de drogas em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais de 450 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Civil numa residência, em Uberlândia, Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (16/3). Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Essa foi a maior apreensão de drogas neste ano realizada pela Polícia Civil naquele município.

Numa investigação contra o tráfico de drogas, policiais da 1ª Delegacia Regional identificaram um automóvel em atitude suspeita e iniciaram o monitoramento.

Ao notar a presença da polícia, o motorista fugiu e abandonou o carro no meio da rua. No interior do veículo, foi encontrado aproximadamente um quilo de maconha.

Dando sequência às investigações, os investigadores constataram que o veículo pertencia a um homem que havia alugado um imóvel comercial na mesma rua há cerca de três meses.

Os policiais foram atrás do locador e este, deu autorização para que os policiais entrassem na casa. Lá chegando, os investigadores arrombaram a porta e encontraram 400 quilos de maconha, 33 quilos de crack, 13 quilos de haxixe, 18 quilos de substâncias químicas utilizadas na fabricação de drogas e 479 comprimidos de drogas sintéticas.

Também foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, munições, 11 máquinas de cartão e um comprovante de depósito no valor de R$ 100 mil.

