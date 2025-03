Mulher que traficava drogas com o filho bebê no colo é presa em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por traficar drogas e usar o filho, de apenas um ano de idade, para cometer o crime. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (25/3) em um bar de Curral de Dentro, no Norte de Minas Gerais. Uma segunda mulher de 28 anos, que tinha drogas em seu poder, também foi presa por ofensas aos policiais.

A trama foi descoberta depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, de que o comércio de drogas era feito em um bar. Uma operação foi montada pela PM e, para não levantar suspeitas, os militares estavam à paisana e utilizaram veículos descaracterizados.

Os policiais foram se aproximando aos poucos do bar. Uma vez lá, passaram a observar o bar e as pessoas que entravam e saíam. A primeira pessoa a a ser abordada foi a mulher de 28 anos, que não gostou de ter sua bolsa revistada e acabou presa por desacato ao proferir palavras de baixo calão e a ofender os militares.

A surpresa maior, no entanto, foi quando os policiais interpelaram a mulher de 23 anos, que carregava o filho de um ano no colo. Ao ser questionada pelos policiais, ela confessou ter drogas em seu poder. Na revista a bolsa dela, os militares encontraram uma lata contendo maconha. Mas ao revistaram a mochila com apetrechos de criança, encontraram duas porções de maconha e oito pedras de crack, que estavam entre as fraldas e pacote de lenço umedecido.



A mulher foi presa e a criança encaminhada para o Conselho Tutelar, que a entregou aos cuidados de uma tia da suspeita de tráfico.