Polícia descobre laboratório de cocaína e apreende mais de 12 kg de drogas

Uma operação do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) resultou na apreensão de mais de 12 kg de drogas em um laboratório clandestino de refino de cocaína, localizado em uma casa abandonada na Rua Rafael Gimenes, no Bairro Elizabeth Nogueira, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (24), após denúncia anônima.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram dois suspeitos, que fugiram pelos fundos da residência carregando sacos com entorpecentes. Durante a fuga, segundo a PM, um dos suspeitos deixou cair aproximadamente 1 kg de cocaína dentro do imóvel.

Durante as buscas na casa, a polícia apreendeu 7 kg de cocaína em pó, 4,5 kg de pasta base de cocaína e 800 g de crack, além de substâncias químicas como éter, amônia, acetona, cloridrato de lidocaína e epinefrina, utilizadas no refino da droga. Também foram encontradas uma balança de precisão e mochilas.

A polícia identificou um dos suspeitos, um homem de 27 anos envolvido no tráfico da região. O outro segue foragido. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia.