Homens são presos por divulgarem blitz da PM no interior de Minas

Dois homens foram identificados pela Polícia Militar em Miraí, na Zona da Mata, após divulgarem uma blitz policial em um grupo de WhatsApp, na manhã desse domingo (23/3). Segundo o Boletim de Ocorrência, eles alertaram outras pessoas sobre a fiscalização e fizeram comentários depreciativos à PM.

A blitz foi realizada na Rua João Campos Portela, no bairro Monte Verde, com o objetivo de prevenir crimes e infrações de trânsito. Durante a operação, um dos suspeitos tirou uma foto da abordagem e a compartilhou em um grupo de mensagens. Pouco depois, outro indivíduo republicou a imagem em seu status do WhatsApp, chamando a atenção para a blitz e criticando a ação policial.

Diante da repercussão da postagem, os autores foram identificados e vão responder pelo crime de "atentar contra a segurança de serviços de utilidade pública", previsto no artigo 265 do Código Penal. A infração pode resultar em pena de reclusão de um a cinco anos, além de multa.

A Polícia Militar reforçou que a divulgação de blitzes prejudica o trabalho de fiscalização e segurança, permitindo que criminosos evitem a abordagem policial.