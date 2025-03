Homem é morto na frente de igreja no interior de MG

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (24/3), no Centro de Várzea da Palma, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Militar (PMMG), testemunhas relataram que a vítima foi perseguida por três homens armados enquanto corria pedindo socorro. Ele caiu em frente a uma igreja, onde foi encontrado sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. Durante a perícia, foram identificadas perfurações na cabeça, braços e tórax da vítima. No local do crime, os peritos recolheram cartuchos e projéteis de calibre .38 espalhados pelo chão e ao longo do trajeto percorrido pela vítima.

A PM não informou qual seria a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pirapora.

Até a última atualização desta reportagem, os suspeitos ainda não tinham sido localizados. O caso segue sob investigação.