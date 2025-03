Motorista de prefeitura do Norte de Minas morre carbonizado em acidente

Um acidente ocorrido na manhã deste sábado (22/03), na LMG 633, no município de Jaíba, no Norte de Minas, provocou a morte do servidor público Agenor Alves de Oliveira, de 44 anos, motorista da prefeitura da cidade. Ele dirigia uma camionete Renault Oroch, de propriedade da prefeitura, que bateu em uma árvore e pegou fogo. O corpo de Agenor foi carbonizado.

O acidente aconteceu no trecho da LMG 633 que passa dentro da área do projeto de irrigação do Jaíba. Agenor, que morava no núcleo urbano do projeto de irrigação, viajava para a sede urbana de Jaíba, onde iria até o hospital municipal da cidade. Ele iria transportar um paciente que tinha recebido alta e voltaria para casa, também na área do perímetro irrigado (comunidade NS2).

Conforme informações da Policia Militar (PM), o servidor público viajava sozinho e perdeu o controle da direção do veiculo, que saiu da pista e bateu na árvore. Com o impacto do choque, o carro foi incendiado e o condutor ficou preso às ferragens, morrendo carbonizado.

Outros motoristas e motociclistas que passavam pelo local tentaram salvar a vítima, mas sem sucesso. O carro foi totalmente destruído pelo fogo.

O corpo do motorista será sepultado em cemitério do núcleo urbano do Projeto Jaíba, na manhã deste domingo (23/03).

Nota de pesar da prefeitura

A Prefeitura de Jaíba, divulgou nota de pesar em suas redes sociais, lamentando a morte do motorista Agenor Alves de Oliveira. “Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, diz a nota.

“A Administração Municipal se solidariza com todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o servidor, reconhecendo seu compromisso e dedicação ao serviço público”, completa.