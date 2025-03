Cidade do Norte de Minas registra maior temperatura do país

Minas Gerais registrou, pelo segundo dia consecutivo, a maior temperatura do Brasil na tarde dessa terça-feira (12/3). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Romão, no Norte do estado, liderou o ranking e outros três municípios entraram na lista das temperaturas mais elevadas do país.

São Romão marcou 38,2ºC, enquanto Araçuaí, no Jequitinhonha, registrou 38,1ºC. No terceiro lugar da lista ficou Pirapora, com 37,6ºC; e, em quarto, Nova Porteirinha, também com 37,6ºC - ambas estão no Norte de Minas.

As altas temperaturas ocorrem em meio à uma frente fria no Sul do estado. A condição climática não tem força o suficiente para trazer o frio, mas diminui o calor em algumas regiões, além de causar chuva.

Previsão do tempo em MG

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma instabilidade atmosférica ganha força na Região Central do Brasil, causando chuvas típicas do verão nas regiões Sul, Oeste, Sudeste e Central de Minas Gerais.

Conforme a previsão, as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras, sendo que o Norte de Minas pode bater os 37°C. A tendência é que essa instabilidade continue no estado nos próximos dias.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva e trovoadas isoladas também nas regiões Noroeste e Central.