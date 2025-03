MG: criança sem cinto de segurança é arremessada de carro após capotamento

Uma menina, de cinco anos, foi arremessada de um carro depois de um capotamento na rodovia MG-050, em Divinópolis, na região Centro-Oeste mineiro, na tarde dessa terça-feira (11/3). Ela não estava em cadeirinha adequada nem usava cinto de segurança.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou ao local quando a criança estava sendo amparada pela mãe, do lado de fora do veículo, que estava com as rodas para cima.

Conforme registros, a menina apresentava dificuldade respiratória, sangramento no rosto, e estava inconsciente, enquanto a mãe teve um corte na cabeça. A criança não usava cinto de segurança e nem estava em uma cadeirinha adequada.

As duas receberam os primeiros socorros pelos bombeiros e foram encaminhadas para atendimento médico por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a mulher perdeu o controle da direção na altura do quilômetro 123. O carro bateu em uma mureta de proteção e capotou.

Após a perícia, o carro foi entregue aos cuidados do marido da condutora.