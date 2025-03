MGC-259 coloca em risco motoristas e passageiros

Agonia, lentidão, prejuízos e riscos de acidentes. Estes são os transtornos enfrentados pelos motoristas e passageiros que transitam pelo trecho de 46 quilômetros da MGC-259, entre Serro e Sabinópolis, na região Central de Minas, devido aos buracos na rodovia. A precariedade da estrada virou um pesadelo, principalmente, para estudantes de cidades como Guanhães, São João Evangelista e Peçanha, que deslocam diariamente dos seus municípios para frequentar aulas.



O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informa que, em janeiro, iniciou os serviços de reparos de manutenção do trecho. Entretanto, moradores da região alegam que as crateras no trecho aumentaram depois das chuvas dos últimos dois meses.



“São buracos enormes em todo o trecho. A situação piora no período de chuva e se estende ao longo do ano, pois nada é feito. Alguns buracos são tapados, mas sempre aparecem novamente”, afirma Helen Catarina Barbosa Costa, que, todos os dias, deixa sua cidade natal, São João Evangelista, e percorre 103 quilômetros até o Serro, onde estuda Direito na unidade da Pontifícia Universidade Católica (PUC), no período noturno.



“É muito complicado. Viajar 4 horas nesta estrada se torna desgastante e desafiador. Não conseguimos descansar na viagem, sem contar os inúmeros acidentes que presenciamos em decorrência dos buracos”, relata Helen, segundo a qual, devido à precariedade do trecho entre o Serro e Sabinópolis, motoristas e donos de vans que fazem o transporte dos estudantes já ameaçaram interromper o serviço.



Ela ressalta que o problema é antigo. “Quando entrei na faculdade, há quatro anos, alunos veteranos já relatavam a má condição do trecho. Nunca fizeram nada além do (serviço) básico malfeito”, reclama.



A buraqueira no percurso da MGC-259 também é reclamada por Evalaine Junia de Lima, que, diariamente viaja 68 quilômetros de Guanhães, onde mora, para frequentar as aulas no Serro, onde está matriculada no oitavo período do curso de Direito na PUC Minas. “Os transtornos que enfrentamos são diversos. Uma viagem que seria feita em, no máximo, 60 minutos, está demorando o dobro do tempo. Ocorrem muitos acidentes. Isso nos faz sentir muito inseguros.”



Evalaine conta que, diante dos “obstáculos” na estrada, está sendo obrigada a sair de Guanhães uma hora mais cedo, às 17h30, para chegar ao Serro às 19h30. Já o retorno à casa só é concluído à 0h30.



A moradora de Guanhães disse que o perigo e os riscos de acidentes aumentam na estrada porque, para desviar dos buracos, os motoristas são obrigados a andar na contramão. “Infelizmente, no atual momento, motorista da nossa van está querendo deixar de carregar os alunos devido a precariedade da estrada, que encontra-se esburacada em quase todos os seus pontos”, relatou ela, relatando que, como ninguém na cidade assumir o serviço devido às más condições da estrada, muitos alunos podem ter até mesmo que largar a faculdade.



“Deus nos acuda”

O mau estado de conservação da MGC-259 entre o Serro e Sabinópolis, além dos riscos de acidentes e atrasos nas viagens, acarreta prejuízos para os transportadores da região. “Passar por essa estrada virou um ‘Deus nos acuda’. Passamos sufoco ao passar pela via todos os dias. Ela é estreita, perigosa e tem muitos buracos”, reclama Ildeu Viana, dono de uma van que faz o transporte de estudantes de Guanhães para o Serro.



Ildeu afirma que há algum tempo vem “acompanhando o descaso” com a estrada, que, segundo ele, sofre com a falta de manutenção. Além disso, pede maior atenção das autoridades. “Os serviços de tapa-buracos são malfeitos, um desperdício de dinheiro público”, disse.



Por meio de nota, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-MG) informou que iniciou no mês passado a recuperação do trecho da MGC-259, entre o Serro e Sabinópolis, juntamente com o serviço de capina das laterais da via. Informa que os serviços deverão ser concluídos até o final deste mês.