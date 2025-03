Jovem morre e dois ficam feridos em atropelamento na MGC-491

Uma jovem morreu e duas pessoas ficaram feridas ao serem atropeladas na MGC-491, no trevo de Alfenas, no Sul de Minas, na noite dessa segunda-feira (10/3). Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. As vítimas têm idades entre 19 e 21 anos.



Segundo o hospital, os três jovens eram naturais de Alterosa (MG) e trabalhavam em um supermercado da região.

De acordo com os bombeiros, uma mulher de 19 anos foi socorrida com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Conforme o Hospital Alzira Velano, ela morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Ainda segndo a corporação, outra mulher de 20 anos sofreu uma fratura exposta no membro superior direito; ela perdeu muito sangue e foi internada em estado grave no CTI. Um homem de 20 anos sofreu escoriações leves e já teve alta do hospital.

O Corpo de Bombeiros isolou a área e prestou os primeiros atendimentos às vítimas, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi identificada como Eyshila Sorrentinho da Costa, de 19 anos. O corpo foi encaminhado para o IML de Alfenas.