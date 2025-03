Dois acidentes próximos na BR-381 deixam uma pessoa morta e três feridas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Dois acidentes graves, ocorridos a poucos quilômetros de distância e com poucas horas de diferença, deixaram uma pessoa morta e três feridas na BR-381, a "Rodovia da Morte", em São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas.

O primeiro acidente foi no início da manhã, no km 372, e envolveu cinco veículos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 6h10. Quando os militares chegaram ao local, as vítimas já estavam sendo atendidas por equipes do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor).

No local, foi constatada a morte de uma pessoa, que ficou presa às ferragens, e o ferimento de outras duas. As vítimas foram socorridas pela concessionária da rodovia e encaminhadas ao Hospital Santa Margarida, em João Monlevade.

Poucas horas depois, às 13h56, o Sevor foi acionado para um novo resgate no km 361, próximo à região conhecida como Corte de Pedras. O motorista de um caminhão carregado com pipoca doce perdeu o controle em uma curva e capotou para fora da estrada.

O motorista, único envolvido no acidente, tem 39 anos e mora em Timóteo, no Vale do Aço. Ele sofreu um corte contuso na cabeça, indicando um trauma mais profundo, e uma possível fratura no fêmur. O Sevor realizou os primeiros socorros e o encaminhou ao Hospital Santa Margarida.

A curva onde o caminhoneiro perdeu o controle é a mesma onde, no fim de fevereiro, um acidente entre um carro de passeio e um caminhão resultou na morte de um motorista.

