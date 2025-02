Assessor de deputados mineiros morre em acidente na BR-381

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão tirou a vida de um motorista na BR-381, na noite desta segunda-feira (24/2). De acordo com informações do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), a vítima era o motorista do automóvel, que estava sozinho: Jesus Sangi, de 32 anos. Ele fazia a assessoria do deputado estadual Leleco Pimentel e do deputado federal Padre João, ambos do PT.

O acidente ocorreu nas proximidades de um local conhecido como Corte de Pedras, entre as cidades de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e João Monlevade, na Região Central de Minas. Chovia no momento da colisão.

A vítima estaria retornando de Belo Horizonte para Manhuaçu, na Região da Zona da Mata, quando ocorreu o acidente. O veículo que ele dirigia, um Toyota Corolla, ficou completamente destruído. Ainda segundo informações do Sevor, o condutor do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

