Acidente envolvendo carreta mata motorista e bloqueia faixa na BR-262

O motorista de uma carreta bitrem morreu na tarde desta segunda-feira (24/2) em um acidente na altura do KM 431 da BR-262, em Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente ocorreu no sentido Leste da rodovia: como o veículo tombou sobre o canteiro central, a faixa da esquerda do sentido Oeste precisou ser interditada.

De acordo com informações da concessionária Triunfo Concebra, responsável pelo trecho, a vítima é um homem, de 36 anos. Felizmente, nenhum veículo foi atingido pela carreta.

Ainda segundo a concessionária, equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal compareceram ao local do acidente. Ainda não há informações sobre as causas e a dinâmica do tombamento.



