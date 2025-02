Suspeito de tentar matar empresário se apresenta

O suspeito de tentar matar um empresário que atua no segmento de instalação de câmeras de segurança com um tiro no pescoço, dentro do seu próprio estabelecimento comercial, se apresentou à Polícia Civil de Frutal, no Triângulo Mineiro, na manhã desta segunda-feira (24/2). O crime, que aconteceu na tarde de quarta-feira (19/2), foi flagrado por câmeras de segurança.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Fabrício Altemar, foi cumprido contra o investigado, de 34 anos, um mandado de prisão temporária por 30 dias, relacionado à tentativa de homicídio de Felipe Martiniano Assunção, de 31. A vítima continua internada em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Municipal Frei Gabriel.

Conforme o delegado, o suspeito não apresentou a arma usada no crime. "Ele disse que jogou a arma em matagal próximo à cervejaria. Já tem uma equipe neste local com detector de metal para facilitar nessas buscas", complementou.

O delegado revelou ainda que o suspeito, que foi encaminhado para o presídio local, está muito fraco e debilitado, necessitando fazer hemodiálise, já que ele tem problema nos rins. "Inclusive hoje a tarde ele tem uma sessão de hemodiálise que foi marcada."

"Disse que vinha sofrendo bullying"

Com relação aos fatos, segundo Altemar, o suspeito disse, inicialmente, que já teve um relacionamento há dez anos com a esposa da vítima. "E que nesta época ele disse que ela o traiu com a vítima e que então eles romperam este relacionamento. Depois disso, o investigado fala que vinha sofrendo bullying, ou seja, um tipo de perseguição por parte da vítima e da esposa dele", contou o delegado.

O suspeito falou ao delegado que qualquer lugar que ele frequentava em Frutal, como festas, bares, entre outros locais, o casal faziam chacota dele. "Diz o investigado que ficavam perseguindo-o e que isso aí foi abalando ele psicologicamente. Ele falou também que qualquer namorada ou relacionamento que ele tinha, chegava informações até essas moças falando mal dele pela própria namorada da vítima, ou pela vítima, e isso aí ele disse que foi causando um transtorno psicológico nele", revelou o delegado sobre outro trecho do depoimento do suspeito.

Vítima teria contratado pessoa para matá-lo

O investigado também disse em seu depoimento que há cerca de três meses, a suposta perseguição se agravou. "Em certa data, o investigado disse que estava descendo a Rua Nova Ponte e o Felipe teria fechado ele de moto de propósito, E depois disse, que ele emparelha a moto com o seu carro. E ele disse que falou o seguinte pro Felipe: se eu tivesse armado eu poderia te matar."

Já na véspera da suposta tentativa de homicídio, o suspeito disse que chegou até o seu conhecimento, por meio de uma terceira pessoa, que ele não quis identificar, que o Felipe teria contratado uma pessoa para matá-lo por causa dessa ameaça sofrida na Rua Nova Ponte.

"Nos dias dos fatos, o suspeito falou que foi até a empresa da vítima para dar um basta nisso. Ele disse que nesse momento o Felipe disse que não tinha ameaçado a vítima.

"Outro trecho do relato dele é que teve uma hora que ele diz pra vítima o seguinte: 'Você mandou me matar e vê agora se você gosta de alguém apontando uma arma na sua cara', apesar de o investigado não tinha sido ameaçado por nenhuma arma, segundo as imagens", continua o delegado.

Ainda conforme o depoimento, ele afirmou que apontou a arma para vítima, mas diz que em nenhuma momento queria matá-la. "E depois disso que ele abaixa a arma. O investigado conta que a vítima teria partido para cima dele, e ele se vendo em uma injusta agressão, e que o Felipe poderia tomar a arma dele e matá-lo, então ele disse que por isso deu um tiro contra a vítima, que corre para a recepção da empresa. O investigado disse ainda acredita que a vítima pegaria uma arma de fogo e por isso efetua mais dois disparos que não acerta a vítima, sendo que depois disso foge em sua moto."

Por fim, o delegado disse que agora falta ouvir a esposa da vítima e a conclusão de alguns laudos periciais para finalizar o inquérito policial.

"Com relação ao estado de saúde da vítima, segundo o advogado dela, falou que está acordando hoje, mas continua internada na UTI do Hospital Frei Gabriel em estado grave", finalizou o delegado.

O empresário, que foi alvejado no pescoço, passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Municipal Frei Gabriel no dia do crime. Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da unidade de saúde, no dia do crime, o tiro causou hemorragia em uma veia, mas a equipe médica conseguiu estabilizar após uma ligadura.

"O paciente foi encaminhado para o bloco cirúrgico, foi retirada a bala e foi feita a ligadura da veia. Ele foi estabilizado, mas ainda é considerado um paciente grave", complementou a nota.

