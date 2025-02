Empresário é baleado no pescoço dentro da própria empresa; veja imagens

Um empresário que atua no segmento de instalação de câmeras de segurança foi baleado no pescoço, dentro do seu próprio estabelecimento comercial. O crime, que aconteceu na tarde dessa quarta-feira (19/2) em Frutal, no Triângulo Mineiro, foi flagrado por câmeras de segurança. O suspeito está foragido.





O empresário passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Municipal Frei Gabriel. Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do hospital, o tiro causou hemorragia em uma veia, mas a equipe médica conseguiu estabilizar após uma ligadura.

"O paciente foi encaminhado para o bloco cirúrgico, foi retirada a bala e foi feita a ligadura da veia. Ele foi estabilizado, mas ainda é considerado um paciente grave", complementou a nota.

Segundo relatos de parentes do empresário, o crime pode ter motivação passional, já que há dez anos a esposa dele foi namorada do suspeito.

