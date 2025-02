Chuva intensa pode atingir quase 100 cidades em Minas

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Municípios sob alerta

Água Comprida

Albertina

Andradas

Arceburgo

Bandeira do Sul

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfim Moreira

Estiva

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipiaçu

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itapagipe

Itapeva

Ituiutaba

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Prata

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São José do Alegre

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

União de Minas

Virgínia

Wenceslau Braz