Galho de árvore cai e atrapalha trânsito em bairro de BH

Um galho de árvore de grande porte bloqueia parte da Rua Alfredina Amaral, na esquina com a Avenida Waldyr Soeiro Emrich/Via do Minério, no bairro Milionários, na região do Barreiro de Belo Horizonte. O trecho é a saída do bairro para acesso sentido bairro Betânia, Centro e Anel Rodoviário, e passageiros relatam dificuldade no trecho no início da manhã desta quarta-feira (5/2).

No local, uma ramificação da árvore atingiu a pista da Alfredina Amaral, em frente à estação de ônibus conhecida como “Estaçãozinha do Milionários”. Às 5h40, o local ainda não está sinalizado e bloqueia parte do cruzamento da rua com a avenida, causando contenção no trecho.

Ao Estado de Minas, a professora Maria Cecília de Freitas, de 28 anos, contou que estava a caminho do trabalho de carro em uma viagem com carro de aplicativo quando o veículo em que estava, por pouco, não conseguiu passar. “O motorista passou com o carro ‘de fininho’ no galho, até achei que não dava pra passar. Era um Fiat Argo, acho que por isso que passou, porque é pequeno”, contou.

Galho bloqueia a saída do bairro Milionários, na região do Barreiro, na manhã desta quarta-feira Giovanna de Souza/EM/D.A Press

Ela ainda contou que testemunhou um caminhão passando pela contra-mão. “Era um caminhão grande, e acho que o motorista não queria passar por cima do galho. Daí, ele passou pela contra-mão. Como estava num horário cedo, não tinham carros entrando no Milionários”, relatou. “Quero só ver quando for umas 7 da manhã”, brincou a professora.

O trânsito segue em meia pista e os motoristas podem optar por uma rota alternativa, pela Avenida Joaquim de Oliveira, na divisa do bairro Milionários com o Bairro Novo das Indústrias.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi consultado sobre a retirada do galho, mas, até o momento, não retornou à solicitação da reportagem.

O trânsito também ainda não está sinalizado e coordenado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTrans. A reportagem também entrou em contato com o órgão mas também não obteve retorno.