MG: acidente deixa três mortos, incluindo criança de 2 anos, na BR-040

Um homem de 28 anos, uma mulher, de 19, e uma criança, de 2, morreram após o carro onde todos estavam bater contra um caminhão na BR-040, em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (4/2).

De acordo com o relato do motorista do caminhão ao Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor do carro de passeio vinha em sentido contrário, quando tentou fazer uma ultrapassagem, mas perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu de frente com o veículo de carga na altura no KM 26 da rodovia.

As três vítimas morreram presas às ferragens. A corporação não informou se o homem, a mulher e a criança eram da mesma família. As mortes foram confirmadas no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o tráfego e registrar a ocorrência, enquanto a Polícia Civil (PCMG) ficou responsável pela perícia.

