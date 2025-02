Homem é preso por agredir a ex-mulher e ameaça-la pelo pix

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), prendeu nesta terça-feira (4/1) um homem investigado por estupro, lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira. Ele foi localizado e detido em casa, na cidade de Congonhas, no Campo das Vertentes.

Segundo as investigações, o relacionamento entre os dois era conturbado. Durante uma visita da mulher a Congonhas, o suspeito teria mantido a vítima em cárcere privado, agredindo-a e forçando-a a manter relações sexuais. Após libertá-la, ele passou a ameaçá-la por mensagens e até em transferências via pix.

A prisão preventiva do investigado foi decretada em janeiro, e a 102ª Delegacia de Polícia de Itaipava, no Rio de Janeiro, identificou que ele estava no distrito de Alto Maranhão.

Com apoio de equipes policiais em Conselheiro Lafaiete e Congonhas, a PCERJ realizou a prisão. O homem foi encaminhado à Justiça do Rio de Janeiro, onde responderá pelos crimes.

