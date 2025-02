Fãs reclamam de sequência de furtos durante show da Anitta em BH

Fãs que foram no “Ensaios da Anitta” na capital mineira reclamam da sequência de furtos ocorridos durante o show. O evento da cantora aconteceu na Esplanada do Mineirão no último sábado (1º/2).

Marcelino Lopes, de 38 anos, conta que estava saindo de um carro por aplicativo quando viu um homem correndo depois de assaltar um fã. Enquanto estava caminhando até a entrada do evento, ele conta que viu o mesmo suspeito correndo de um lado para o outro. “Ele passava e puxava correntinha, até que ele pegou o celular de um cara”, relembra. Marcelino afirma que ele só viu um agente da polícia na área.

Bruno Ruas, de 27 anos, foi um dos fãs furtados no evento. O arquiteto já estava do lado de dentro do estádio quando teve a carteira levada por uma mulher. Ele conta que se encaminhava para beijar uma pessoa e estava com a pochete na lateral do corpo. Bruno diz que não percebeu o furto porque já estava um pouco bêbado.

“Ela vê a oportunidade, tentou passar no meio entre eu e um menino. Ela para, abaixa a cabeça, abre o zíper da pochete e pega minha carteira”, descreve a cena. Bruno consegue detalhar como se deu o furto porque o momento foi flagrado em vídeo gravado pelo primo dele. Na carteira, havia uma nota de R$ 100 e cartões de débito e crédito, que ele conseguiu bloquear.

Nas redes sociais, outros fãs relatam situações semelhantes. “Roubaram 2 celulares da minha amiga nos ensaios de BH. Ela estava no camarote e, quando desceu para o open, em menos de 10 minutos, roubaram da bolsa dela sem ela perceber”, contou um usuário em postagem no Instagram.

Outra pessoa disse: “Puxaram o cordão do meu namorado na saída do evento, eram dois caras, um puxou e correu e o outro ficou perguntando o que tinha acontecido pra distrair nossa atenção e não ir atrás do que correu! Lamentável demais!”.

O Estado de Minas pediu um posicionamento para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que afirmou que a segurança interna do evento é de responsabilidade da empresa que o organiza. Sobre o efetivo de policiais militares escalados para o entorno do evento, a corporação disse que não pode informar por “medidas de segurança".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem também entrou em contato com a organização do evento, mas não obteve retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice