‘Ensaios da Anitta’: fãs encaram tempo chuvoso e esperam super show em BH

Com ingressos esgotados e um clima chuvoso, Belo Horizonte se prepara para receber a segunda edição dos "Ensaios da Anitta" neste sábado (1/2). Nem mesmo a chuva desanimou os fãs, que lotaram a Esplanada do Mineirão, na Região da Pampulha, para um dos eventos de pré-carnaval mais esperados do ano.

Os portões foram abertos às 14h, e o público se reuniu em torno do palco 360°, montado no centro da pista, embalado por sucessos do pop. O show está marcado para começar às 18h, e Anitta promete um repertório recheado de hits dos seus últimos álbuns, com muita dança e interação com os fãs.

Repertório

O álbum "Ensaios da Anitta" traz uma mistura de ritmos brasileiros, e a grande aposta da cantora para o carnaval é "Lugar Perfeito", parceria com Ivete Sangalo. A música tem todos os elementos de um hit carnavalesco: batida envolvente, letra contagiante e um refrão explosivo.

Além disso, o álbum conta com colaborações com Simone Mendes, MC Danny, Rogerinho e MC Livinho, além de novas versões de músicas do início da carreira da cantora, como "Fica Só Olhando", "Menina Má", "Eu Vou Ficar" e "Proposta", agora com roupagens que incluem até pop rock.

Fãs ansiosos

Para Marco Túlio Atayde Carvalho, 26 anos, esta será a segunda vez no "Ensaios da Anitta" em BH. “O show do ano passado foi incrível, então a expectativa para este ano é ainda maior. Fica difícil escolher uma música específica, mas estou ansioso para qualquer uma do Funk Rave”, conta.

Já sua amiga, Letícia Faria, 32 anos, veio pela primeira vez após ouvir os elogios de Marco Túlio sobre o evento. “Ele falou tão bem que não tive dúvidas em vir este ano. Estou animada para ouvir todas as músicas ao vivo!”, diz.

Letícia Faria, 32 anos, e Marco Túlio Atayde Carvalho, 26 Nara Ferreira/EM/D.A press

Expectativa para o look

Os fãs também estão curiosos para saber qual será o figurino da cantora. Anitta é conhecida por suas produções temáticas e inovadoras a cada edição do evento.

Marco Túlio aposta em um look inspirado na Fórmula 1. “Ela ainda não homenageou esse esporte, então seria uma escolha interessante”, sugere.

Já Letícia acredita que a cantora pode surpreender com um figurino que dialogue com Minas Gerais. “Acho que pode ter alguma referência aos mineiros. Quem sabe algo inspirado no carnaval daqui ou na cultura local?”, opina.

No ano passado, Anitta subiu ao palco com um figurino inspirado no universo do axé, homenageando grandes nomes do ritmo.

Anitta e o Grammy

A festa em BH acontece um dia antes da premiação do Grammy Awards, que será realizada neste domingo (2). Anitta está indicada na categoria melhor álbum pop latino com "Funk generation" e, se vencer, pode conquistar um dos troféus mais importantes da música mundial.