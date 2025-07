Vídeo: homem fere criança de 4 anos no pescoço em cidade mineira

Uma criança de 4 anos foi ferida no pescoço por um homem em situação de rua, na noite dessa terça-feira (15/7), na Região Central de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, é possível ver quando ele passa, aparentemente fora de si, e atinge o menino com um objeto cortante.



A criança estava com a mãe e outras pessoas, conversando do lado de fora do prédio. Em determinado momento, o homem passa pela calçada e atinge o pescoço da vítima. Ele segue andando, para em uma lixeira, vasculha o lixo e vai embora.



A mãe e a criança entraram no prédio. O menino sofreu um corte superficial e passa bem, apesar do susto.



O vídeo compartilhado nas redes sociais veio com um alerta: "Graças a Deus não foi grave, mas precisamos de mais segurança", afirmou a mãe.

Homem preso



A Polícia Militar (PMMG) localizou o suspeito, de 47 anos, no mesmo dia. Ele foi preso no Aglomerado da Laginha, no Bairro Niterói, levado para a delegacia da Polícia Civil e responderá por lesão corporal.

Segundo a PMMG, o homem é foragido da Justiça e possui diversas passagens por tráfico de drogas, roubo e furto.

*Amanda Quintiliano especial para o EM