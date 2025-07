Laboratório de medicamentos clandestinos para emagrecer é fechado em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação da Polícia Civil, nesta terça-feira (15/7), fechou um laboratório clandestino de medicamentos para emagrecimento, feitos com o princípio ativo tirzepatida, na Região Leste de Belo Horizonte. Três homens, de 25, 34 e 58 anos, foram presos em flagrante.

O crime cometido está previsto no artigo 273 do Código Penal, que descreve como conduta ilícita falsificar, corromper ou adulterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

Policiais do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) chegaram à casa denunciada, e durante as buscas, encontraram frascos, rótulos, caixas térmicas, seringas e ampolas prontas para a comercialização.

O local, além de laboratório, também funcionava como um comércio especializado na venda de canetas injetáveis. Os produtos, conforme verificado, eram comercializados sem nota fiscal.

As investigações, segundo os policiais, terão prosseguimento. O objetivo, agora, além de detectar outros envolvidos no crime, é descobrir dos produtos comercializados no local.