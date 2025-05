Polícia fecha laboratório e prende suposto chefe do tráfico em Minas

A Polícia Militar de Patrocínio, no Alto Paranaíba, prendeu nessa terça-feira (13/5) o suposto chefe do tráfico de drogas da cidade, de 29 anos, e também um casal (homem, de 27 e mulher de 33), que estaria trabalhando para ele.

Segundo a PM, após várias denúncias e alguns meses de investigação, inicialmente, foi abordado o casal, que transitava de carro em via pública do bairro Marciano Brandão, com considerável quantidade de drogas.

Instantes depois os policiais localizaram o suposto chefe do tráfico, também transitando de carro em uma via pública do bairro. Ele foi abordado no momento que levaria drogas para o casal, supostamente vender.

Na residência do casal, bem como no laboratório de drogas, que funcionava na casa do suposto chefe do tráfico de Patrocínio também foram apreendidas grandes quantidades de drogas, entre outros materiais relacionados ao tráfico.

Ainda conforme a PM, no total foram apreendidos: 105 porções de pasta base em pedras, uma porção de pasta base em farelos, 14 porções de cocaína, uma porção grande de cocaína, uma barra grande de cocaína, uma barra grande de crack, meia barra de crack, 11 pedras grandes de crack, 10 barras grandes de maconha, 16 tabletes grandes de maconha, 31 comprimidos de ecstasy, uma pistola calibre 9mm, várias munições calibres 9mm e .40, 10 celulares, dois veículos, vários materiais para refino, entre eles, éteres, formas de aço, sacos, facas, tesoura, 75 frascos, sacos contendo ácido bórico e algumas balanças de pesagem.

