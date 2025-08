Vídeo: tio de Michelle Bolsonaro é preso por armazenar pornografia infantil

Gilberto Firmo, 52 anos, tio da ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, foi preso por armazenar um vasto conteúdo de pornografia infantil no celular. Firmo foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

A ordem judicial foi cumprida pelos policiais civis da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), na casa de Gilberto, em Ceilândia. Segundo a Polícia Civil, foram encontradas imagens e vídeos de cunho sexual infantil no celular do investigado, o que resultou na prisão em flagrante.

A investigação contou com informações repassadas por órgão não governamental dos Estados Unidos e da Polícia Federal. Firmo responderá por crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tem pena máxima de até quatro anos de reclusão para crimes relacionados à pornografia infantil.

A defesa de Gilberto, representada pelo advogado Samuel Magalhães, esclareceu que a audiência de custódia ocorrerá neste sábado (2/8). "A defesa irá se manifestar no curso regular do processo e está confiante de que demonstrará a inocência do acusado."

Outro preso

Em 2019, outro tio de Michelle Bolsonaro foi preso por integrar uma milícia com atuação na região do Sol Nascente, em Ceilândia. O 1º sargento João Batista Firmo Ferreira foi um dos alvos da Operação Horus, que investiga PMs por crimes de loteamento irregular do solo, extorsão e até homicídio, relacionados à grilagem de terras.

A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal, em parceria com a Coordenação Especial de Repressão à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública e contra a Ordem Tributária da Polícia Civil DF e com a Corregedoria Militar do Distrito Federal.

