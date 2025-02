Bolsonaro faz piada com Janja e Michelle: 'Dá para comparar?'

"Dá para comparar a Janja com a Michelle?". A indagação foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o 1º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, nesta sexta-feira (21/2), em Brasília (DF). A plateia respondeu com "não".

Após fazer a comparação entre a primeira-dama, Janja, e sua esposa, Michelle, Bolsonaro prosseguiu o discurso em tom de ironia: "Eu não sei por que o governo está em crise de ovos".

A piada do ex-presidente alude à alta de preços de alimentos, inclusive o ovo. O chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), admitiu que o custo dos produtos é um dos principais problemas enfrentados pelo governo.

"Quando me disseram que a caixa com 30 ovos está a R$ 40, achei um absurdo. Vamos fazer uma reunião com atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso (preço) para baixo", disse Lula.

O presidente afirmou que a alta dos preços aconteceu por causa de "problemas climáticos" e prometeu alterar o quadro do mercado. "Tenho certeza que a gente vai fazer com que o preço volte aos padrões do poder aquisitivo do trabalhador", declarou.