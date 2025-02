Haddad sobre vídeo de Nikolas sobre Pix: "Fake news de um moleque"

Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, comentou o vídeo gravado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que fala sobre a possibilidade de o governo federal taxar o Pix.

"Se essa for a crítica que as pessoas vão fazer à Fazenda, estou bem na foto. Quer dizer, uma fake news de um moleque, que, por acaso, é deputado, abalar um governo? Não quero crer que isso seja objeto sério de um ministro de Estado", afirmou Haddad em entrevista ao portal ICL Notícias.

O vídeo de Nikolas Ferreira foi divulgado em 14 de janeiro como reação aos novos instrumentos da Receita Federal para fiscalizar as transações financeiras dos contribuintes, que passaram a vigorar no início do ano.

Menos de 48 horas depois, a publicação do deputado federal ultrapassou a marca de 300 milhões de visualizações.

A pressão popular fez com que, no dia seguinte à divulgação do vídeo de Nikolas Ferreira, o ministro Haddad anunciasse a revogação das medidas que ampliavam a fiscalização sobre o Pix, além de anunciar uma medida provisória para garantir que as transações não seriam tributadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia