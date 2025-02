Paes reage à crítica de Nikolas à segurança na cidade do Rio: 'Cara de pau'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reagiu às críticas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que associou a sua gestão à falta de segurança na cidade. "Cara de pau", disparou.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), na manhã desta quinta-feira (13/2), Paes reforçou que a segurança pública é uma atribuição do governo estadual e acusou o parlamentar de blindar aliados, se referindo ao governador Cláudio Castro (PL).

"Esse sujeito Nikolas apoia os governadores do Rio, desde o Witzel passando pelo atual, que mandam na segurança pública e ainda tem a cara de pau de apontar o dedo. Todo mundo é do seu partido (PL) deputado", disparou o prefeito contra o parlamentar mineiro.

Paes também aproveitou para provocar o grupo político do parlamentar, mirando as eleições de 2026. "No ano passado dei chinelada no candidato de vocês aqui. Ano que vem vamos trabalhar muito para colocar o time de vocês pra correr do governo do Estado também!", afirmou, em referência à vitória contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro.

A troca de farpas teve início após Nikolas compartilhar um vídeo de uma troca de tiros na cidade e ironizar a gestão municipal ao citar o show da cantora Lady Gaga, confirmado para maio deste ano, na Praia de Copacabana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Paes, no entanto, reforçou que o evento faz parte de um calendário permanente de grandes atrações internacionais. “Todo mundo no Rio. Vai ter Lady Gaga e todo mês de maio vai ter uma grande atração internacional. A diferença é que em maio de (20)27 vai estar mais seguro”, alfinetou.