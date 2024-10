Eduardo Paes (PSD) é reeleito à Prefeitura do Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD), atual prefeito do Rio de Janeiro, foi reeleito no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Com 95% das urnas apuradas, ele conquistou 59,98% dos votos válidos nas urnas, totalizando 1.768.307 votos.

O candidato do PSD segue para o segundo mandato seguido como prefeito, o quarto dele na cadeira. Isso porque Paes também foi prefeito da capital carioca entre os anos de 2009 e 2016.





Em segundo lugar, o candidato do PL, Alexandre Ramagem, obteve 30,99% dos votos, com 908.327 computados, enquanto Tarcísio Motta, do PSOL, alcançou 4,16% ou 121.793 votos.





Espírito Santo

O prefeito de Vitória, no Espírito Santo, também foi definido no primeiro turno. Na capital capixaba, Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito também no primeiro turno.

